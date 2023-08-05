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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل أعلي الطريق الأوسطي قبل كوبري مشاة أبناء الجيزة القادم من ال800 فدان إتجاه الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي قبل كوبري مشاة أبناء الجيزة القادم من ال800 فدان إتجاه الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وربع نقل نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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