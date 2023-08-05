بالصور.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بأحياء وشوارع العاصمة طور سيناء

واصل قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، اليوم السبت، حملة النظافة الموسعة في الشوارع الرئيسية والفرعية ووسط العمارات السكنية، إشراف ومتابعة مبروك الغمريني، رئيس المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وفي إطار النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للعاصمة طور سيناء.

ورصدت “البوابة نيوز” فعاليات حملة النظافة بأحياء الزهور والــ ١٠٨ وحدة دبش، والأمل، والمنشية.

كما تابع مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، اللمسات الأخيرة لأعمال النظافة ورفع كفاءة حمام موسى؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه أمام الجمهور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ومتابعة تنفيذها.

ووجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

ويعد حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

وفي سياق آخر عقد رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اجتماعا موسعاً مع رئيسي قريتي الوادى والجبيل ومدير شئون البيئة ومدير المتابعة الميدانية ورؤساء القطاعات بالمدينة؛ وذلك بهدف مناقشة تفعيل دور اتحاد الشاغلين بالمدينة.

وطالب رئيس المدينة من إدارة اتحاد الشاغلين بضرورة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والواحدات السكنية.

كما طلب رئيس المدينة من إدارة اتحاد الشاغلين التنسيق مع جميع القطاعات والتعامل مع جميع الوحدات السكنية الحكومية.

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