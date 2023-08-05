بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج"

حدد الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج" في نسخته الأولى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء الفرق الثمانية المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي، وجاءت كالتالي: الأهلي (مصر) - الترجي (تونس) - الوداد البيضاوي (المغرب) - صن داونز (جنوب أفريقيا) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - مازيمبي (الكونغو) - وإنيمبا (نيجيريا).

وتُقام بطولة الدوري الأفريقي بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل على أن تنتهي في 11 نوفمبر 2023، ولم يحسم كاف نظام البطولة بشكل رسمي.

وسيتم إجراء قرعة بطولة الدوري الأفريقي في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك حسب الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم.

