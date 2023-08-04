رياح محملة بالأتربة وأمطار ورعد تضرب مدينة أبوسمبل

تشهد مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، مساء اليوم، الجمعة، طقس متقلب، حيث هبت رياح شديدة محملة بالأتربة ومصحوبة برعد وبرق وأمطار خفيفة، قادمة من الجنوب حيث الحدود السودانية.

بدأت تقلبات الطقس بعد عصر اليوم، بهبوب رياح خفيفة زادت شدتها مع الوقت وصوحبت بأتربة حجبت الرؤية خاصة على الطرق السريعة والمناطق الصحراوية، ثم أعقب ذلك تساقط أمطار خفيفة.

كما شهدت المدينة السياحية، ظهور للبرق وأصوات الرعد فى السماء من الناحية الجنوبية للمدينة الحدودية مع دولة السودان، مما اضطر إلى توقف حركة الملاحة النهرية فى بحيرة ناصر، ووقف حركة المرور على طريق أبوسمبل والطرق الدولية الرابطة مع السودان.

وسجلت درجات الحرارة فى أبوسمبل جنوب أسوان، العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.