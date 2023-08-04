الأحد .. مياه الشرب بسوهاج تعمل أونلاين لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج العمل يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 بنظام الأونلاين.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنه يقوم كل قطاع بديوان عام الشركة بتشكيل غرفة عمليات داخل مقر واحد فقط لمتابعة كافة الاعمال مع العاملين الذين يقومون بأعمالهم أونلاين مع غلق مصادر الكهرباء والاعتماد على الاضاءة الطبيعية كما تغلق كافة المقرات الادارية بجميع الأفرع يومى السبت والأحد 5 و 6 أغسطس الجارى ويقوم رئيس الفرع ومعاونيه بالعمل من داخل المحطات السطحية.

وأكد رئيس مياه سوهاج ان جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والخط الساخن 125 والورش والتأمين الفنى والحملات الميكانيكية وافراد الامن والمحصلين وجميع ممثلى الشئون التجارية يعملون طوال ايام الاسبوع وان مراكز خدمة العملاء تغلق يوم السبت وتعمل يوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى بكامل طاقتها لاستقبال كافة طلبات العملاء.

وقال المهندس أشرف على عبد الرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى أنه تم إطلاق حزمة من الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء تتمثل فى الاقتصاد فى الإضاءة والاعتماد على الاضاءة الطبيعية أوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وذلك داخل المبانى الإدارية وضبط درجة حرارة اجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية مع عدم تشغيل اللوحات التعريفية للمحطات والمبانى الادارية ومنع ترك اى لمبات أو اجهزة كهربائية بعد انتهاء العمل وتطبيق تعليمات التشغيل الامثل لوحدات الرفع والاقتصاد فى تشغيل وحدات الغسيل ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة والتاكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة مع تشكيل لجان للمرور على جميع مواقع الشركة للتأكد من تطبيق تعليمات ترشيد الطاقة.