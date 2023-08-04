لأول مرة.. استحداث عيادة المشورة بالمركز الطبي بكفر شكر

دشنت مديرية الصحة بالقليوبية، عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر شكر الصحية، ولأول مرة في محافظة القليوبية.

تتناول عيادة المشورة الطبية كل مايخص صحة المواطن، وتهدف إلى نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأساسية بالقليوبية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات من معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة الأستاذ الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية بالقليوبية، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

وذكر بيان لمديرية الصحة بالقليوبية، أن العيادة تتضمن أكثر من 1600 مشورة طبية في موضوعات مختلفة أهمها: التغذية السليمة (الرضاعة الطبيعية والتغذية الوريدية)، صحة الطفل (السمعيات، الأنيميا والتقزم،النمو المثالي،صحة الأسنان)، التوعية والخدمات (تكافل وكرامة، غير القادرين، الإدمان، الإقلاع عن التدخين)، الأدوية (التداخلات الدوائية، الطواريء، الصدمات التحسسية، الحساسية)، لتحصين (اللقاح، التطعيمات الروتينية، اللقاحات الموسمية)، الصحة الإنجابية (صحة الأم والجنين، صحة المرأة، فحوصات ماقبل الزواج، رعاية الحامل، تنظيم الأسرة).

كما تتضمن عيادة المشورة العديد من الأنشطة المقدمة للمواطنين وأبرزها: ندوة تثقيفية عن التوحد باليوم العالمي للتوحد، اليوم العالمي للشلل الرعاش، وندوة تثقيفية عن المرض اليوم العالمي لسلامة الغذاء، وندوة تثقيفية عن الموضوع، اليوم العالمي لغسل الأيدي.

كما جرى إضافة بعض البرامج الجديدة للعيادة ومنها: قلبك أمانة.

وأضاف البيان، أنه قد بلغ عدد المترددين على عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي 1680 حالة تثقيفية تنوعت بين التغذية السليمة، الصحة الإنجابية، صحة الطفل، وحالات الأدوية، وحالات التوعية والخدمات، وحالات التحصين.