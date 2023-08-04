نجوم النادي الأهلي يخطفون أنظار جمهور مهرجان جرش.. صور

قدمت فرقة النادي الأهلي للفلكلور الشركسي، ليلة أسطورية فنية مميزة، على المسرح الجنوبي بالأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، في نسخته السابعة والثلاثين، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وسط حشد جماهيري كبير، على رأسهم هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، والإعلامي والسياسي اللبناني جورج قرداحي، وآخرون.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من التابلوهات الاستعراضية، والموسيقية منها: رقصة تعبيرية مسرحية عن مأساة تهجير الشعب الشركسي، ورقصة القافلة، والمغني تشريم أوزروك، ورقصة إسلامية، والفنان اسلان لبزو، ورقصة الشباب "جوركسي"، والمغني تشريم أوزروك، إلى جانب فقرة البربان والتنافس على مهارات آلة الطبل، والفنان اسلان لبزو، ورقصة ابخازي، والمغني تشريم أوزروك، ورقصة حكولاش، والفنان اسلان لبزو، ورقصة تبرفة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 5 أغسطس الجاري، وهو مهرجان فني ثقافي يُعقد سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن.

وقد تأسس المهرجان عام 1981، ويقدم عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه، والأمسيات الموسيقية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غنائية لمغنيين عرب وعالميين.

كما يلعب المهرجان الذي يستند على الإرث التاريخي والإبداعي العريق دورًا مهمًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال إنعاش الوضع الاقتصادي لمنطقة جرش وجوارها، وتسهم إقامة فعاليات المهرجان في مدينة جرش الأثرية في تنشيط الحركة السياحية الوطنية والخارجية، وتحريك الواقع التجاري للمدينة الذي ينعكس تَنْمَوِيًّا على أبناء المحافظة.