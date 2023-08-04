تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 09:26 ص

استقر أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 ، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيه للشراء ونحو 30.9586 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك التجاري الدولى مصر CIB سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر اليوم 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 30.85 جنيه نحو 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك بلوم اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار في بنك SAIB نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في المصرف العربى الدولى AIB بنحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك HSBC اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء فيما سجل نحو 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو 30.85 جنيه ونحو 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDBاليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم 29.45 جنيه للشراء ونحو 29.55 جنيه للبيع.