273 حالة وفاة بحمى الضنك في بنجلاديش

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، وفاة ٢٣٧ شخصًا بسبب حمى الضنك منذ بداية العام الجاري.

وأفادت الوزارة أن البلاد سجلت ٥٧١٢٧ حالة إصابة بهذا المرض منذ يناير الماضي، فيما يبلغ عدد المتوفين ٤٧٥٢٩ شخصا.

وقال خبراء محليون في مجال الصحة إن نسبة الإصابة بالحمى بلغت بالفعل ذروتها ووصلت إلى مستوى الوباء، غير أن حكومة البلاد لا تؤكد ذلك رسميا.

وتساهم الأمطار الموسمية المستمرة في بنجلاديش في انتشار العدوى، ولا يزال نمو عدد المرضى بحمى الضنك مستمرا بالرغم من الإجراءات المتزايدة لسلطات البلاد للسيطرة على تكاثر البعوض وتكثيف مكافحة يرقاتها.