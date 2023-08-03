ربع نهائي البطولة العربية.. موعد الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

تأهل اتحاد جدة السعودي لدور الثمانية من البطولة العربية، كأول المجموعة الأولى، محققًا العلامة الكاملة بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز على فرق: الترجي والصفاقسي التونسيين والشرطة العراقي.

وأسهم المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، في تأهل العميد إلى هذا الدور، بعدما سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات الفريق في المجموعة.

وبلغ الهلال السعودي أول الأدوار الإقصائية من كأس الملك سلمان للأندية، كثانِ المجموعة الثانية، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في ختام مباريات دور المجموعات.

وحصد الهلال، 4 نقاط من 3 مباريات، بعدما تعادل سلبيًا مع أهلي طرابلس الليبي، وخسر من السد القطري بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف.

وضرب الهلال، موعدًا مع اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي جديد ولكن في دور ربع نهائي البطولة العربية.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في دور الـ8 من البطولة العربية، التي تقام يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.