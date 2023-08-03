اجتماع بـ"تعليم القاهرة" لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية بشأن سرعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تتناسب مع متطلبات العصر.

جاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومحمد بدر مدير الإدارة القانونية.

فى بداية الإجتماع تقدم موسى بخالص الشكر والتقدير لمديرى العموم لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل طوال العام متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

تطرق الإجتماع إلى مناقشة سرعة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسى خلال الفترة المقبلة فى جميع الإدارات التعليمية، ووضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذها بشكل جديد ومتطور يتماشى مع متطلبات العصر ، بحيث تكون مجموعات الدعم المدرسى عامل جذب لأبنائنا الطلاب ويأتى ذلك على النحو التالى :-

- تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات وتزويدها بكافة الإمكانيات من حيث الإضاءة ، التهوية ، الأثاث ، المرافق .

- الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين فى لوحات إعلانية فى أماكن بارزة للجميع .

- اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة خاصة للشهادات العامة والسماح بتشغيل المعلمين الذين يتمتعون بشهرة فائفة في مراكز الدروس الخصوصية بالعمل داخل القاعات المدرسية التي سيتم اطلاقها .

- حصول المعلم على كامل مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة .

- النزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى .

- عمل إمتحانات للطلاب بصفة مستمرة فى جميع المواد الدراسية وتشجيع الطلاب الفائقين بصورة دائمة حتى يكونوا مثل وقدوة لباقى أقرانهم .

- تخضع المجموعات للإشراف المالى والإدارى بالإدارات وبنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية .

- التخفيض لأبناء العاملين بالتعليم وأبناء الشهداء واليتامى .

- التأمين الجيد لأماكن مجموعات الدعم المدرسى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية .

فى ختام الإجتماع تم فتح الحوار والمناقشة للوصول إلى أفضل النتائج لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسى بالإدارات التعليمية بالشكل المطلوب .

