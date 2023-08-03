البطولة العربية.. موعد مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

يواجه فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره الرجاء المغربي في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

تأهل النصر لدور الثمانية من البطولة العربية، بعد تعادله مع الزمالك بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس، ليبلغ دور خروج المغلوب بعد احتلاله وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف الشباب السعودي المتصدر.

كان أحمد سيد زيزو افتتح أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للعالمي في الدقيقة 87 من رأسية قوية سكنت شباك حارس الأبيض محمد صبحي.

احتل النصر، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بمجموعات البطولة العربية 2023 برصيد 5 نقاط، ليرافق الشباب لدور الثمانية الذي حصد 7 نقاط، بينما ودع الزمالك، المسابقة بعد احتلاله المركز الثالث بـ4 نقاط، وذلك رفقة الاتحاد المنستيري التونسي متذيل الترتيب بلا نقاط.

وتأهل الرجاء المغربي إلى دور ربع النهائي من البطولة العربية، بعد فوزه على الكويت الكويتي بثنائية دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يحصد العلامة الكاملة، اليوم الخميس، بعد انتصاره على الوحدة الإماراتي بهدف للا شئ سجله لاعب الزمالك السابق زكريا الوردي.

وبعد فوز الرجاء على الوحدة، تصدر الفريق المغربي ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية 2023 برصيد 9 نقاط، وحل نظيره الإماراتي ثانيًا بـ6 نقاط.

موعد مباراة النصر والرجاء

وضرب النصر السعودي، موعدًا مع الرجاء المغربي في إحدى مباريات دور ربع النهائي من البطولة العربية، ليقام اللقاء يوم الأحد المقبل، الموافق 6 أغسطس 2023، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يحتضن اللقاء ملعب الأمير سلطان بمدينة أبها بالسعودية، وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم، وتذاع عبر شبكة قنوات إس إسي سي.