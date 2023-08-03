اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية يونانية في العلمين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 4 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية يونانية في العلمين

السيسي يبحث مع ميتسوتاكيس مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون

صراع الدولار.. العراق يكافح تهريب العملة إلى إيران تحت ضغط أمريكي

"السوداني": الدولة تصر على إصلاح النظام المصرفي.. ونخوض معركة مع المهربين والمتلاعبين بالأسعار

أزمة دستورية في إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون ضد "الإصلاح القضائي".. والمحكمة العليا تعقد جلسة استماع في سبتمبر

مظاهرات في النيجر.. فرنسا تجلي رعايا وتطلب ضمان أمن سفارتها

%47.8.. التضخم يسجل أعلى مستوياته خلال 4 أشهر في تركيا

المدنيون في رعب.. منظمة العفو الدولية: الموت يطرق باب السودانيين كل يوم

4 ملايين شخص فروا من الصراع

ترامب فوبيا!.. أوباما يحذر بايدن من قوة منافسه في انتخابات 2024

273 حالة وفاة بحمى الضنك في بنجلاديش