ads
الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية يونانية في العلمين

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 4 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية يونانية في العلمين
السيسي يبحث مع ميتسوتاكيس مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون
صراع الدولار.. العراق يكافح تهريب العملة إلى إيران تحت ضغط أمريكي
"السوداني": الدولة تصر على إصلاح النظام المصرفي.. ونخوض معركة مع المهربين والمتلاعبين بالأسعار
أزمة دستورية في إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون ضد "الإصلاح القضائي".. والمحكمة العليا تعقد جلسة استماع في سبتمبر
مظاهرات في النيجر.. فرنسا تجلي رعايا وتطلب ضمان أمن سفارتها
%47.8.. التضخم يسجل أعلى مستوياته خلال 4 أشهر في تركيا
المدنيون في رعب.. منظمة العفو الدولية: الموت يطرق باب السودانيين كل يوم
4 ملايين شخص فروا من الصراع
ترامب فوبيا!.. أوباما يحذر بايدن من قوة منافسه في انتخابات 2024
273 حالة وفاة بحمى الضنك في بنجلاديش

السيسي العراق النيجر