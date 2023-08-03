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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

مؤسسها وأول رئيس لها

الدكتور فوزي تركي
الدكتور فوزي تركي
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نعت جامعة كفر الشيخ، رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي، والذي رحل اليوم، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس.

وقالت الجامعة فى بيان صحفي، ينعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المرحوم الدكتور فوزي تركي الرئيس الاسبق لجامعة كفر الشيخ، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على عميق حزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، والذى يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية فى قلوب جميع منتسبى الجامعة إلى جانب كونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص فى بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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