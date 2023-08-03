الذهب يرتفع 8 جنيهات خلال أسبوع

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار 8 جنيهات مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الحالي.

وسجل عيار 14 نحو 1432 جنيها للبيع و 1437 جنيها للشراء و عيار 18 نحو 1841 جنيها للبيع و 1848 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2455 جنيها للبيع و 2464 جنيها للشراء وعيار 21 نحو 2148 جنيها للبيع و 2156 جنيها للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 76.35 ألف جنيه للبيع و 76.25 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و17.25 ألف جنيه للشراء.