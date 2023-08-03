ads
الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

“القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل المهرجان الصيفي للفنون بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف أحمد زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الدورة الـ20 من المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 أغسطس حتى أول سبتمبر، معلقا بـ"المهرجان بمثابة شعلة ثقافة للمصريين".

وقال زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المهرجان يقدم لأهل مصر بأكملها وليس فئة بعينها، ويحرص على تقديم كل أشكال الفنون بدءا من المسرح والغناء والموسيقى مع الأعمال الدرامية، متابعا أن الهدف من المهرجان الصيفي هو إبراز الجانب الفني للمكتبة.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من نجوم الفن يشاركون المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية وعلي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، هاني شنودة، والفنان علي الحجار، هشام عباس، وذلك بجانب فريق مسار إجباري وغيرها من الفرق الموسيقية الشهيرة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن المهرجان يهدف إلى دعم وإحياء دور مكتبة الإسكندرية الرائد على مدار التاريخ في الفنون والثقافة، بالإضافة إلى دعم الفرق الشبابية المتميزة.

أحمد زيد مدير مكتبة الإسكندرية الأعمال الدرامية الإسكندرية الصيف الفنان على الحجار الفرق الشبابية