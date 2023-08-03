الذكرى المئوية لميلاده| حقيقة إصابة البابا شنودة بأمراض في الكبد.. وهل كان يخاف من الموت؟

ترصد البوابة نيوز خلال هذه السطور أشهر اللقاءات الإعلامية لقداسة البابا شنودة الثالث في الذكرى المئوية لميلاد قداسته، مع عدد من أشهر الإعلاميين، والصحفيين، كما سنلقي الضوء على مقالاته الصحفية بالجرائد الحكومية، ونكشف عن القصائد، والأشعار الروحية التي قام بتنظيمها، مع بعض من أهم كتبه التي قام بتأليفها، وبين كل هذا مواقف، وحكايات، وطرائف كان قداسته بطلها، وصاحب قصتها.

جاء في لقاء لقداسة البابا شنودة مع الإعلامي عمرو أديب الذي افتتحه بمقدمة عن البابا شنودة قائلا عنه: "شخصية تاريخية، قلما في هذا العصر أن يكون بيننا شخصية تاريخية، وواحد من هذه الشخصيات هو ضيف حلقتي اليوم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "هذا الرجل اتسم بحكمة، وذكاء، عرف عنه النضال، والتعب، وحتى السجن، هذا الرجل لا زال يشقي حتى الآن، عندما يمرض، وعندما أيضا يكون بصحة جيدة، ويستقبل الجميع، مسيحي مصر ومسلميها"، وألقى قداسة البابا في هذا اللقاء الضوء على شائعة طالته حيث قال: "قالوا عني أنني أصاب بإغماء، وفي الحقيقة لم يحدث لي إغماء ولا مرة واحدة من قبل"، ليطرح الإعلامي عمرو أديب عليه شائعة أخرى سائلا إياه: "وقالوا أيضا البابا مصاب بأمراض في الكبد" ليرد قداسته: "لم يحدث هذا أبدا أيضا، قالوا أنني أصبت بنزيف في الكبد، وكل هذا غير حقيقي"، وأوضح أن مثل هذه الشائعات قد تعود إلي بعض الصحف التي تحب افتعال الإثارة.

وفي هذا اللقاء أيضا سأله الإعلامي عن الموت قائلا: "عندما يذكر الموت، فيما يفكر البابا شنودة، هل يخاف؟." فيرد قداسته قائلا: "يخاف الموت من لا يستعد له، أما الموت هو جسر ذهبي بين الحياة الحاضرة، والحياة الأخرى لكن لمن يكون مستعدا له".