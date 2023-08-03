البارالمبية تفتح تحقيقا بعد تأخر لاعبي السباحة ومنعهما من المشاركة ببطولة العالم

قرر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية فتح تحقيق عاجل مع الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين لمنتخب مصر للسباحه البارالمبية المشارك فى بطولة العالم بمانشيستر فور عودتهم الى القاهره بعد الاحداث التى وقت أثناء البطوله وتأخر اللاعبان ملك عبد الشافى وزياد كحيل مما أدى إلى قيام اللجنه المنظمه ولجنة التحكيم فى البطولة من منعهما عن المشاركة فى السباق لكل منهما .

كما تم تكليف المستشار القانونى للجنه البارالمبية بإجراء التحقيق مع الجهاز الفنى والإدارى وسؤال اللاعبين عما جرى هناك لاتخاذ القرار المناسب ومعاقبة المخطئين.

وأكد الكابتن عماد مدبولى المدير الإدارى للبعثة فى تقريره بأنه والكابتن عمرو الى حمام السباحه للتسخين ومعنا جميع السباحين الخمسة وتم تقسيم التدريب فيما يخص كل سباح وكان التركيز على السباحين الذين لديهم سباق فى ذلك اليوم وهم :

زياد كحيل - ملك عبدالشافى - زياد طارق

وبدأنا بتسخين زياد كحيل وملك عبدالشافى فى حمام السباحة 25م وذهاب السباح زياد طارق الى حمام ال 50م لعمل استارتات بتوجهات من الجهاز الفنى واخطارة بالعودة لنا مرة اخرى للتأكد من ذهابة الى منطقة الاعداد قبلها بنصف ساعة .

وتم الانتهاء من احماء السباح زياد كحيل وذهابى معه إلى منطقة الإعداد وكان يليه بدقائق السباحة ملك عبدالشافى مع ك / عمرو بمدة كافية (45 دقيقة ) قبل المدة القانونية وهى ( 15 دقيقة ) وطلبت السباحة ملك دخول الحمام لتغيير ملابسها مع العلم ان السباحة سباحة دولية وبارالمبية وتعلم جيدا القوانين وعندما ذهبت انا مع السباح زياد كحيل لمنطقة الاعداد والطلوع الى حمام السباحة لبداية السباق وبعد رجوعى للخلف حتى انتهاء السباق فوجئت بكابتن عمرو يبلغنى بأن سباق ملك اتلغى لتأخرها دقيقيتين وبعد محاولات كثيرة من ك / عمرو بعد المحادثة مع رئيس الحكام واللجنة المنظمة رفضت دخول السباحة ملك للسباق وبسؤال ك عمرو عما حدث قال لى أن السباحة طلبت الذهاب إلى الحمام لتغيير ملابسها ومن المفروض أن السباحة معها والدتها لمساعدتها وانجاز الوقت ولكن ما حدث انها دخلت حمام عكس اتجاة الذهاب الى منطقة الاعداد مما أدى إلى تأخرها دقيقتين عن الزمن المحدد ولم تلحق بالسباق.

وبعد ذلك ذهبنا إلى منطقة الاعداد الأخرى الخاصة بالـ50م لمتابعة زياد طارق فوجئنا بالصدمة الثانية فى نفس الوقت بمنعه من دخول السباق لتأخره 3 دقائق، وعند سؤال السباح ماذا حدث قال إننى واقف جانب منطقة الإعداد ولم أدخل بسبب الحر الشديد واعتقدت أننى يمكننى أن أدخل فى أى وقت طالما أرى السباحين المشاركين معى فى السباق.

وتنتظر اللجنه البارالمبية انتهاء التحقيقات لاتخاذ القرار المناسب والرادع تجاه المخطئين.