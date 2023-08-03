تحصين 59 ألفا و68 رأس ماشية ببني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة .

وبحسب التقرير،الذي أعدته مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها إلى 59 ألف و68رأسا، منها :51 ألف و 926 من الأبقار،و 6548من الجاموس،و594من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في شهر يوليو الماضي وحتى الأول من أغسطس الجاري ، ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وكان المحافظ "د.محمد هاني غنيم"،قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة ،لتحقيق المستهدف من الحملة ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.