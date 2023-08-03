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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 22 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار
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 أعلن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 15 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد، وكذا سبع مسيرات أخرى استطلاعية روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وأضاف سلاح الجو، في  بيان "خلال الليلة الماضية، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا من الشمال باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد، حيث أطلق 15 طائرة، وتم تدميرهم جميعا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وأوضح أن القوات الجوية شنت 15 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا الجيش الروسي طائرات بدون طيار