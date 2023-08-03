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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الزمالك يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك  في التعاقد مع محمد عادل لاعب فريق  الاهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لمده  موسمين.

وقام اللاعب بالتوقيع بالعقود بعد مفاوضات من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

يأتي التعاقد مع محمدعادل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة .

شهد حضور جلسة التوقيع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بنادي الزمالك واحمد شعلان المدير الإداري للفريق الاول بنادي الزمالك.

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