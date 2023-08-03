بتكلفة 8 ملايين ونصف.. إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بـ"أورام الأقصر"

أعلنت إدارة مستشفيات الأورمان بمحافظة الأقصر، عن توقيع بروتوكول تعاون جديد لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر بتكلفة 8,450,000 جنيه مصري.

تمت مراسم التوقيع برتوكول التعاون، بين جمعية الأورمان وبنك الكويت الوطني – مصر، بحضور كلا من ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ووليد السيوفي، نائب العضو المنتدب، وكريم كمال، رئيس قطاع الوظائف المساندة وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام، ونوران عبد الرحمن، مدير وحدة المسؤولية المجتمعية، كما حضر من جمعية الأورمان كلاً من المهندس حسام القباني، رئيس مجلس الإدارة ومحمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، الرئيس التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان.

وبهذه المناسبة، قال ياسر الطيب أن قيام البنك بتوقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على الاضطلاع بدوره الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى تنمية المجتمعات، وأن جمعية الأورمان لنموذج واضح لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتي تحسن استغلال وتوجيه المساهمات التي تقدم إليها في مصارفها الصحيحة.

وأفاد الطيب، أن هذا البرتوكول الجديد الذي تم توقيعه مع الأورمان هو استكمالاً للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والجمعية والتي بدأت منذ عام 2017، وأثمرت عن التعاون في عدة مجالات من أهمها إعادة تأهيل عدد كبير من المنازل لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً في محافظتي أسيوط وسوهاج.

وتابع، أن مبادرة بنك الكويت الوطني - مصر لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان ليست مجرد دعم مالي تقليدي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وإنما هي في المقام الأول مبادرة لدعم جهود الدولة فيما يلي: أولاً: دعم الإستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة وزيادة نسبة مشاركتها في إنتاج الكهرباء لتبلغ (42%) بحلول عام 2035، وذلك من خلال مجموعة من الآليات أهمها زيادة الاستثمارات لنشر تقنيات الطاقة المتجددة مما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة هذه التقنيات والحد من آثار تغير المناخ.

وأشار، إلى أن المبادرة تستهدف دعم هدفين رئيسيين من أهداف رؤية مصر 2030 وهما: الهدف الأول والمرتبط بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها في جميع أنحاء الجمهورية، والهدف الخامس المتعلق بالاستدامة البيئية، والذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

من جهته، أكد محمود فؤاد، اعتزازه بدور بنك الكويت الوطني – مصر وشراكته مع جمعية الأورمان، مشيداً بدعم البنك لمستشفيات شفاء الأورمان، وكذلك دعم مسيرة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع أبناء الصعيد لتخفيف الأعباء عنهم والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان".

وأضاف، أن الفترة الأخيرة حصل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويأتي ذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 في دعم البيئة الخضراء.

وتابع أن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد)، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

البروتوكول (1)

البروتوكول (2)