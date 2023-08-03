تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي الأجهزة الكهربائية على 200 أسرة بقري مركز بدر بالبحيرة

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقري ابوبكرالصديق وعلي بن ابي طالب وعبدالسلام عارف وعمر مكرم واحمد عرابي بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة.

وأكد أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى البحيرة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية تأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.