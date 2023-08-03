تشكيل لجنة فنية للإشراف على الكرة بغزل المحلة.. وخالد كساب مديرا له

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، تشكيل لجنة فنية للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي والأكاديميات المقرر إنشاؤها هذا الموسم.

وتضم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها كلا من طارق محجوب واحمد حسن نجما النادي في عصره الذهبي وهو ما يأتي ضمن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لإعادة نادي غزل المحلة لمكانته التي تليق باسمه وجماهيره العريضة.

كما قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للكابتن صابر عيد وإلغاء منصب المدير الرياضي، وتعيين خالد كساب مديرا للكرة بالفريق الأول.



وكان خالد كساب مدير الكرة قد قام خلال الأسبوعين الماضيين بالتنقل بين القاهرة والأقاليم للتعاقد مع اللاعبين الجدد لدعم صفوف الفريق الأول بالاتفاق مع خالد عيد المدير الفني للفريق وبالتشاور المستمر مع رئيس النادي.

ومن المنتظر خلال الايام القادمة الاعلان عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، وجميعهم من اللاعبين الواعدين والمتميزين وبعضهم من اصحاب الخبرة.

وستبدأ اللجنة الفنية المشرفة على الكرة أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة مع محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لفرق القطاع في الموسم الجديد.

كما ستقوم اللجنة بعمل التصور الخاص بتطوير القطاع من خلال اختيار أفضل المدربين القادرين على تحقيق طموحات جماهير النادي في العودة للمنافسة علي البطولات، ودعم الفرق بالعناصر المتميزة من الناشئين ابناء المحلة ومراكز محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا، لإعادة قطاع الناشئين واحد من أهم وأقوى القطاعات في مصر.

وتضم خارطة تطوير الكرة بالنادي وضع اللجنة الفنية اللمسات الأخيرة الخاصة بإنشاء أكاديميات الكرة بالنادي للمساهمة في دعم فرق النادي بالعناصر المتميزة من مختلف الأماكن.