هندسة القناة تشهد 12 برنامجا علميا جديدا للدراسات العليا

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشهد هذا العام 12 برنامجا علميا جديدا في قسم الهندسة المدنية 4 للدكتوراه لائحة جديدة، و4 للدبلوم و 4 للماجستير، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة تأتي في تخصصات الجيوماتكس، ولهندسة الصحية،

وهندسة الطرق والنقل، وهندسة الري

والموارد المائية، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، بدءا من 1 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشمل برامج أكاديمية تضم 10 برامج للدبلوم، و 14 برنامج ماجستير، و 14 برنامج دكتوراه، وذلك لأقسام الهندسة المدنية و العمارة، والتخطيط العمراني، والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية.

وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية تتضمن:

•• أولا برامج دبلوم قسم الهندسة المدنية

1- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دبلوم الدراسات العليا في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الجيوماتكس.

4- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية.

5- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الطرق والنقل.

6- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الموانئ.

•• ثانيا: برامج ماجستير قسم الهندسة المدنية:

1- ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية.

2- ماجستير العلوم في إدارة مشروعات التشييد.

3- ماجستير العلوم في هندسة الجيوماتكس.

4- ماجستير العلوم في الهندسة الصحية.

5- ماجستير العلوم في هندسة الطرق والنقل.

6- ماجستير العلوم في هندسة الري و الموارد المائية.

•• ثالثا: برامج دكتوراه قسم الهندسة المدنية.

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الجيوماتكس.

4- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصحية.

5- برنامج دكتوراه في هندسة الطرق

و النقل.

6- برنامج دكتوراه الفلسفة في هندسة الري والموارد المائية.

بينما تتضمن برامج قسم العمارة و التخطيط العمراني:

•• اولا برامج الماجستير

1- برنامج ماجستير العلوم في العمارة والتصميم البيئي.

2- برنامج ماجستير العلوم في التصميم و التخطيط الحضري.

•• ثانيا : برامج دكتوراه العمارة والتخطيط العمراني.

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في العمارة والتصميم البيئي.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في التصميم و التخطيط الحضري.

وأضاف الدكتور وليد القماش وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية:

•• اولا برامج دبلوم الهندسة الميكانيكية

1- برنامج دبلوم في هندسة القوى الميكانيكية ( محطات القوى و الهندسة البخارية )

2- برنامج دبلوم في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

•• ثانيا برامج ماجستير الهندسة الميكانيكية

1- ماجستير العلوم في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج ماجستير العلوم في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

•• ثالثا برامج دكتوراه الهندسة الميكانيكية:

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

أما برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الكهربية:

•• اولا برامج دبلوم الهندسة

1- دبلوم الدراسات العليا في نظم القوى الكهربية.

2- دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات القوى الكهربية.

•• ثانيا ماجستير الهندسة الكهربائية

1- برنامج ماجستير العلوم في القوى والآلات الكهربية.

2- برنامج ماجستير العلوم في الإلكترونيات.

3- برنامج ماجستير العلوم في الاتصالات.

4- برنامج ماجستير العلوم في الحاسبات.

•• ثالثا برامج دكتوراه الهندسة الكهربية

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في القوى والآلات الكهربية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في الإلكترونيات.

3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الاتصالات.

4- برنامج دكتوراه الفلسفة في الحاسبات.