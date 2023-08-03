ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الحبوب في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس و لردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبد اللطيف بعمل حملة مكبرة بناحية دمنهور، وأسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة الحبوب داخل شكاير وتدوين معلومات تفيد انها مستوردة والتحفظ على 1600 شيكارة حبوب بواقع 40 طنا وعدد من الشكاير الفارغة التي يستخدمها في الإنتاج.

كما تم ضبط 300 صفيحة سمن نباتي بواقع 3.5 طن مجهولين المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.