رابطة الأندية: سنناقش أزمة قيد الإسماعيلي مع اتحاد الكرة

علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، على أزمة قيد لاعبي الإسماعيلي في الموسم المقبل بسبب تمسك اتحاد الكرة بالحصول على مبلغ 30 مليون جنيه.



وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية، إن الأمر خارج إرادة وزارة الرياضة ورابطة الأندية لأنها أزمة متراكمة منذ سنوات.



وأضاف أن الأزمة تتعلق بالأندية الجماهيرية بالكامل لأنها لا تملك موارد مالية للوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أنه ستتم مناقشة توفير حلول لأزمة القيد مع اتحاد الكرة، وموضحا أن الأمر بصفة عامة يتعلق بملف التعاقدات الجديدة في كل الأندية الجماهيرية.