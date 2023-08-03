انقطاع جزئي للكهرباء في عدة مناطق بالكويت لارتفاع مؤشر الأحمال

الخميس 03/أغسطس/2023 - 11:07 ص

شهدت عدة مناطق متفرقة بالكويت أمس الأربعاء، انقطاعات جزئية بالتيار الكهربائي بسبب أعطال بعض محطات التحويل الرئيسية نتيجة ارتفاع مؤشر الأحمال الكهربائية، وتسجيله أمس رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخ معدل استهلاك الكهرباء بـ16940 ميجاواط، مقتربًا من حاجز الـ 17 ألف ميجاواط.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء والماء الكويتية وعلى مدى اليومين الماضيين أعلنت حالة استنفار بسبب زيادة معدلات استهلاك التيار ودرجة الحرارة العظمى، التي تراوحت بين 49 إلى 50 درجة مئوية حيث قامت فرق الطوارئ بمعالجة هذه الانقطاعات عبر إصلاحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل استهلاك المياه فاق معدل الإنتاج بما يقرب من 29 مليون جالون، حيث سجل معدل الإنتاج 477 مليون جالون، في حين وصل معدل الاستهلاك إلى 506 ملايين.

وكانت وزارة الكهرباء الكويتية قالت إن جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل جاهزة في الحالات الطارئة فقط لافتة إلى أنها مستمرة بحملاتها التوعوية لتوفير الكهرباء والماء وتقليل الهدر في الاستهلاك والمحافظة على موارد الدولة واستدامتها من خلال الاستخدام الأمثل لها.