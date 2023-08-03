برلماني: تغيير السياسات الزراعية ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائى

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، أن تغيير السياسات الزراعية فى مصر أصبح ضرورة حتمية فى ظل تزايد حجم أزمة الأمن الغذائى داخل العديد من دول العالم، مشيراً إلى ضرورة أن تركز الخطط والسياسات الزراعية على تحقيق هدف رئيسى ومهم وهو إنشاء مخزون استراتيجي من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية والاساسية خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة أن تسارع فى تطبيق جميع التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق من تحديث وتطوير المنظومة الزراعية، مؤكداً أن الرئيس السيسى يعطى قطاع الزراعة اولوية قصوى ودائماً ينحاز للمزارع المصرى.

وقال المهندس أمين مسعود، إن السياسات الزراعية العشوائية وعدم تدخل وزارة الزراعة في وضع خطة زراعية وترك الحرية للمزارعين أدى ذلك الى عدد من الازمات التى كان يمكن تلافيها وفى مقدمتها النقص الحاد فى الاعلاف على سبيل المثال لا الحصر مما ادى الى مشكلات مزمنة فى صناعات الدواجن واللحوم وارتفاعات كبيرة وجنونية فى اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بصفة خاصة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات خلال هذه المرحلة تحديداً فى مقدمتها العودة الى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي وزراعة الصوب والاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط اضافة الى الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار الساحل الشمالي وسيناء.

كما طالب المهندس أمين مسعود، بضرورة الاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال لا الحصر بحيرة ناصر والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة الزراعية في الصعيد والدلتا والاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي، وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقدية المسبقة مع رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبيل موسم زراعتها وبما يتناسب مع الاسعار العالمية للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه، مؤكداً ضرورة توفير التمويل اللازم من خلال عودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجارية الاستثمارية وعوده الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.