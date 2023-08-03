مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، منخفضاً 157.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11478.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، والباحة، ونسيج، وتوبي، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والتموين، والمراعي، والتعاونية، وسدافكو، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و7.95%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والباحة، وشمس، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 153.47 نقطة ليقفل عند مستوى 24561.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.