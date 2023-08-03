بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء،على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.6 %، عند 12.203،87 نقاط.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.49 % ليستقر عند 992،48 نقطة،كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.03 % بمجموع 921،07 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية،فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.69 % بمجموع 11.323،47 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 777 مليون درهم مغربي،في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 632 مليار درهم مغربي.