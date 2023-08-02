"تعليم القاهرة" تعلن عن امتيازات جديدة لمجموعات الدعم المدرسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بشكل احترافي جاذب للطلاب والمعلمين، وأشارت إلى عدة امتيازات تخص تلك المجموعات، وهي كالتالي:

- بمقابل مادى بسيط لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

- فى أماكن وقاعات مجهزة على أعلى مستوى.

- حصول المعلم على كامل مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

- اختيار أفضل المعلمين المتميزين في جميع المواد.

- عمل إمتحانات بصفة دورية فى جميع المواد الدراسية، والمتابعة والتشجيع للطلاب الفائقين بهدايا رمزية ليكونوا مثل وقدوة لباقى أقرانهم.

- التأمين الجيد لأماكن مجموعات الدعم المدرسى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

- التخفيض لأبناء العاملين بالتعليم وأبناء الشهداء واليتامى.

- تخضع المجموعات للإشراف المالى والإدارى بالإدارات وبنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية.