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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس عن أزمة الكهرباء: «لازم نستحمل شوية أيًا كانت الأسباب»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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علق البابا تواضروس الثاني على أزمة الكهرباء الراهنة بالقول: “لازم نستحمل شوية، ايًا كانت الأسباب فلوس ام بترول ام غيره، لازم نشكر الله”، وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها قداسة البابا اليوم الأربعاء في كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية.

وأتت العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

 

وبثت العظة عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية. 

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