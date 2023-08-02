البابا تواضروس عن أزمة الكهرباء: «لازم نستحمل شوية أيًا كانت الأسباب»

علق البابا تواضروس الثاني على أزمة الكهرباء الراهنة بالقول: “لازم نستحمل شوية، ايًا كانت الأسباب فلوس ام بترول ام غيره، لازم نشكر الله”، وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها قداسة البابا اليوم الأربعاء في كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية.



وأتت العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وبثت العظة عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.