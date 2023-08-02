البنك الأهلي يطلب ضم محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج من أسوان

أرسل البنك الأهلي طلبا رسميا إلى أسوان، لتحديد سعر بيع أحمد بلحاج، ومحمد حمدي زكي لاعبا الفريق.

من جهة أخرى، فإن أحمد بلحاج في مفاوضات مع فريقي زد، وسيراميكا كليوباترا بالفعل.

وكان محمد حمدي زكي ثالث هدافي الدوري في الموسم المنقضي برصيد 12 هدفا، صاحب الـ31 عاما كان قد انضم إلى أسوان بداية الموسم، قادما من فريق المقاولون العرب.

أما أحمد بلحاج، فقضى النصف الأول من الموسم رفقة أسوان، قبل أن يخرج معارا إلى الزمالك حتى نهاية الموسم.

المغربي صاحب الـ25 عاما خاض 28 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 10 آخرين.

وضم البنك الأهلي محمد عبد اللطيف "جريندو" في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بخلاف الدخول في مفاوضات عدد كبير من اللاعبين.