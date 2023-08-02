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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ميناء دمياط يوقع بروتوكول تعاون مع المحافظة للتخلص الآمن من النفايات

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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وقعت محافظة دمياط بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، مع هيئة ميناء دمياط فى مجال النقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة والتى تنتج عن كافة الأنشطة بالميناء، وذلك بجمعها ونقلها إلى المجمع المتكامل للتخلص من المخلفات الصلبة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدعم كافة الأعمال الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتعزيز محاور الإدارة المتكاملة لتنظيم إدارة المخلفات طبقًا لاحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢. 

وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء  أحمد حواش رئيس هيئة الميناء.

ويشار إلى أن المحافظة قد اتخذت خطوات عديدة بهذا القطاع من أجل تعزيز نظم الإدارة الشاملة للمنظومة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور وانشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات.

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