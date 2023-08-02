الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 3 إرهابيين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، توقيف إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمينين محكمين في ناحية يايجي وسيطرة البراري، أسفرا عن اعتقال إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي كركوك والموصل"، مشيرة إلى أنه تم تسليمهما إلى الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، ألقت وكالة الاستخبارات في بغداد القبض على إرهابي "كان يعمل في التصنيع العسكري والذي يختص بالتفخيخ وذلك بعد استدراجه من إحدى دول الجوار".

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أن "وكالة استخبارات في بغداد الكرخ في شمال العاصمة اعتقلت أحد المطلوبين لها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، موضحة أنه كان "يعمل ضمن عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في التصنيع العسكري والتفخيخ".