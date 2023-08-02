الثانوية العامة| كيف تدعم ابنك بعد ظهور النتيجة.. نصائح خبير تربوي لأولياء الأمور

انشغلت الأسرة المصرية خلال اليومين الماضيين بنتيجة الثانوية العامة 2023، وأصيب كثيرون بالاحباط بعد إعلان نسب واحصاءات الناجحين هذا العام.

ومع حصول الكثير من طلاب الثانوية العامة على مجاميع منخفضة في ظل النظام الجديد للامتحانات في الثانوية العامة مما قد تلجأ بعض الأسر إلى أساليب غير تربوية للتعامل مع الابن مما قد يصيبه بأضرار نفسية بل وجسمية بالغة.

وبالتالي من المهم توجيه بعض النصائح النفسية والتربوية لأولياء الأمور في كيفية التعامل الإيجابي والسوي مع أولادهم خلال هذه الفترة الصعبة وخاصة مع بذل الطالب قصارى جهده في المذاكرة، والتحصبل ولكن قدراته العقلية لا تؤهله إلا للحصول على هذا المجموع المنخفض

وقدم الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أهم النصائح للتعامل مع الطالب خلال هذه الفترة، الآتي:

• تقبل قدر الله والتسليم به باعتبار أن الله يختار الأفضل دائما له.

• الإيمان بأن الله لا يضيع أجر أي طالب مجتهد حتى لو بعد حين.

• عدم إجراء أي مقارنة بين الطالب وزملائه الحاصلين على درجات أعلى منه حتى لا يشعر بالعجز ويفقد الثقة في نفسه.

• تجنب توجيه ألفاظ جارحة للطالب مثل وصفه بالتخلف العقلى والغباء.

• الثقة في أن المستقبل لا يرتبط بنتيجة الطالب في الثانوية العامة.

• الوعي بأن الثانوية العامة هي ليست نهاية الحياة بل بدايتها.

• تركيز الأسرة والطالب على نقاط القوى لدى الطالب ومواهبه وتنميتها.

• اهتمام الطالب بتنمية مهاراته الشخصية في اللغة والتواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فهي الأهم في التوظف حاليا.

• بث الأمل في نفوس الابناء وأن المستقبل يحمل لهم الخير.

• احتواء الابن ونقل الاحساس بالتقبل له وأنه غير منبوذ.