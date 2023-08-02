“الجودة والاعتماد” تبحث التعاون مع وفد ملحقية التعليم لسفارة الإمارات

استقبل الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء وفدا من ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة برئاسة أيمان الحوسني الملحق الفني لملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجلات تطوير الجودة والاعتماد في التعليم العالي وقبل الجامعي والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذ ا المجال.



وبحث الطرفان سبل التعاون بين هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر ومفوضية الاعتماد الاكاديمي والمسئولة عن اعتماد مؤسسسات التعليم العالي والمركز الوطني للمؤهلات بالامارات في مجالات تدريب المراجعين الخارجين وتطويرمعايير الاعتماد والاطار الوطني للمؤهلات.



وأكد علاء عشماوي أن الامارات حققت نجاحات وتطور كبير في ملف جودة واعتماد مؤسسات التعليم كما ان الوثيقة التي اصدرتها الامارات في الاطار الوطني للمؤهلات تعد من افضل الوثائق التي صدرت في هذا المجال وسوف تسترشد بها مصر في وضع الاطار الوطني للمؤهلات الخاص بها نظرا لتميزها وسوف يتم التنسيق والعمل مع الجانب الامارتي للاستفادة من الممارسات المتميزة في الدولتين.



من جهتها قالت إيمان الحوسني، إن مصر لديها تجربة في جودة التعليم العالي مميزة حيث تعد الجامعات المصرية النموذج الاقرب والمحبب للشعب الامارتي في الدراسة خارج الامارت خاصة في الكليات العملية وخاصة كليات الطب لتميز الجامعات المصرية ولتقارب الشعبين في العديد من الجوانب.