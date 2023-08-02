بالفيديو.. القومي للصحة النفسية: مهمتنا الرقابة على معالجة المرضى النفسيين بالمستشفيات الحكومية

قالت الدكتورة منار العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن أي مواد مخدرة مستحدثة يتم اكتشافها يُبلغ عنها وتدخل جدول المخدرات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التحاليل وغيرها.

وأضافت "العطار" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "الأعراض الجديدة التي دلّت على وجود مواد مستحدثة تمثلت في السلوكيات المختلفة كحالات الهياج الشديد والاعتداءات على الآخرين والنوبات القلبية والأعراض الجسمانية، ومن هنا توجهت الجهود لاكتشاف طبيعة هذه الأعراض".

وأوضحت: "المجلس القومي للصحة النفسية جرى إنشاؤه بموجب قانون رعاية المريض النفسي، حيث يحمي المريض من أي انتهاك لحقه بالمستشفى او أي شيء آخر مثل التمييز والوصمة وغيرها من انتهاكات حتى تكون البيئة من حوله نظيفة وآمنة".

وأكدت: "المجلس مهمته هي الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعالج المرضى النفسيين في الأقسام الداخلية، وبلغ عدد المنشآت التي تتبع إشراف المجلس 192 منشأة حكومية وخاصة، وهذا العدد يتزايد طوال الوقت".