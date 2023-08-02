سيارة مسرعة تدهس ليبيين بمنطقة المهندسين والأمن يضبط قائدها

أصيب شخصين يحملان جنسية دولة ليبيا إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما أمام عمر أفندي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام عمر أفندي بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بشخصين يحملان جنسية دولة ليبيا مما تسبب في إصابتهما جرى نقل المصابين إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.