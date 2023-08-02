"ثقافتنا في إجازتنا" مبادرة تقدمها قصور الثقافة لاكتشاف المواهب

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، 15 يوليو الماضي ، والذي يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني: “إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية، موضحة أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي تتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذا المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كل مجالات الثقافة والفنون”.

تتضمن المبادرة برنامجا خاصا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية، مشيرة إلى أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب ، بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد ،مع برنامج حافل لمدينة العريش .

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات فنية كبرى بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن التجمعات فى الأقاليم والفروع الثقافية، تُقدمها الفرق الفنية التابعة لكل إقليم، تتضمن الأنشطة المُقدمة من مبادرة "حياة كريمة" و"أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، وفعاليات "الإسكان البديل"، والقوافل الثقافية، وأسابيع برنامج "المواطنة"، لنشر الوعى وتعزيز القيم الإيجابية، والذى يُقام فى قرى المنيا، وبرامج “القوافل الثقافية” للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا للخدمة الثقافية، وأنشطة المسرح المتنقل، بخلاف الأنشطة المُقدمة للرواد فى مواقع الهيئة بالفروع الثقافية التابعة.