"بيطري مطروح" تنظم قافلة مجانية بقرى البنجر

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية الطب البيطري بالجامعة نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن القوافل التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفي ضوء دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات البيطرية للمناطق النائية وخدمة إقليم مطروح ككل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان خليفة القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠٠ حالة، شملت تشخيص الحمل لعدد ١٠ أفراس بالسونار، غسيل رحم لعدد ٤ حالات أبقار، علاج ٥ حالات تكيس المبايض في أبقار، علاج ٤٠ حالة انسداد في القناة الأنفية الدمعية في الحمير، علاج ١٦٠حالة طفيليات داخلية وخارجية، تشخيص وعلاج أمراض سوء التغذية والنقص الغذائي في أبقار وجاموس وخيول وحمير، علاج ٤٠ حالة إصابة سرج في حمير، الكشف بالسونار على حالات خيول، تشخيص٣ حالات في أبقار باستخدام السونار، تشخيص ٣حالات إسهال في عجول، تجريع ١٦٠ حالة أغنام ضد طفيليات الدم، علاج 50 حالة التهاب رئوي في أغنام، تشخيص وعلاج 20 حالة زكام معدي في بط، تشخيص حالة إجهاض في بقره، إجراء عملية جراحية وإزالة سنطة في بقرة، تشخيص وعلاج التهاب في الأذن الوسطى والخارجية في بقرة، تشخيص 40 حالة أبقار وجاموس، علاج حالات الشياع المتكرر، تشخيص وعلاج حالة قرحة، تشخيص حالات التهاب رئوي في خيول وعلاجها، تشخيص 20 حالة كوريزا في رومي وعلاجها، انسداد القناة الدمعية في حصان.

ومن جانبهم أشاد أهالي القرية بالقوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة، والخدمات العلاجية المتميزة التي تقدمها.