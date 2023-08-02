السلطات اليونانية تحتجز 117 شخصا على خلفية الحرائق

كشف فاسيليس كيكيلياس، وزير أزمة المناخ والحماية المدينة اليوناني، عن أن السلطات اليونانية احتجزت العام الحالي 117 شخصا على علاقة بنشوب الحرائق، مشيرا إلي احتمال زيادة الغرامات مئة ضعف.

وأوضح الوزير خلال مقابلة مع قناة "Skai": "منذ 1 يوليو الماضي سجلنا 1470 حريقا. منذ بداية العام الجاري تم احتجاز 117 شخصا على خلفية الحوادث، بما فيها 107 إهمال و10 عن عمد".

وردا على سؤال صحفي بشأن احتمال زيادة غرامة التسبب في الحريق عن طريق الإهمال إلى 30 ألف يورو، قال كيكيلياس: "ستتضاعف الغرامات بمرات عديدة وستصل إلى مستوى الغرامات على إساءة معاملة الحيوانات".

وأضاف: "ستتضاعف بنسبة 10 مرات و20 مرة ومئة مرة، إذا كان ذلك ضروريا. وكانت الغرامات ضد أولئك القلائل الذين قاموا بتعذيب الحيوانات إجراء ناجحا. علينا حماية الكثيرين من القلة التي تعرض حياتنا وممتلكاتنا وبيئتنا للخطر".

ولفت إلى احتمال استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة الأحوال الطارئة في الوقت الحقيقي.

وتابع: "اندلعت أزمة المناخ، لسوء الحظ نواجهها كل يوم، تواجه جميع دول البحر المتوسط ظروف الطقس القاسية".