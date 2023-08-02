مقتل وإصابة 9 جنود في هجوم إرهابي جنوب اليمن

قتل 5 جنود يمنيين وأصيب 4 آخرون، في هجوم إرهابي شنته عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين بجنوب اليمن، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة: إن "عناصر إرهابية شنت هجوما على مواقع ووحدات القوات المشاركة في عملية (سهام الشرق) بمديرية مودية شرقي عاصمة المحافظة زنجبار".

ومنذ 22 أغسطس من العام الماضي، أطلقت القوات اليمنية المشتركة عملية "سهام الشرق" لمكافحة التنظيمات الإرهابية في أبين.

وتابع المتحدث باسم القوات المشتركة، أن "العناصر الإرهابية هاجمت موقعا ترابط فيه قوات من اللواء الثاني دعم وإسناد على مدخل وادي عومران، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 جنود، أثناء عملية تبادل إطلاق النار"، كما أصيب 4 آخرون في الهجوم.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية تسللت من مناطق خارج مسرح عملية "سهام الشرق"، وتحديدا من محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتابع: "استخدمت تلك العناصر أثناء هجومها مدفعية الهاون وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة".

وأشار إلى أن القوات المشتركة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار في الجبال المحاذية لمحافظتي شبوة والبيضاء.