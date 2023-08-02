زاخاروفا: الاتهامات الجديدة ضد ترامب "تزامنت" قبل عام من الانتخابات الأمريكية بالصدفة

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 05:58 ص

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الاتهامات الجديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأمريكية بعام، معتبرة أن الحدثين "تزامنا" بالصدفة.

وكتبت زاخاروفا على "تيلغرام": "تم توجيه اتهامات إلى ترامب بـ4 قضايا. وبالصدفة، بعد عام، الانتخابات في الولايات المتحدة. هكذا تزامن الأمر".وقالت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت تهما للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.وأشارت إلى أن لائحة اتهام ترامب تتضمن 4 تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالشهود والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر على حقوق المواطنين.