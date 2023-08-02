منتخب مصر لناشئات الطائرة يفوز على الكاميرون في افتتاح مشواره ببطولة العالم بالمجر

حقق منتخب الناشئات لكرة الطائرة انتصارا مهمًا بالفوز على حساب منتخب الكاميرون بنتجة ٣/صفر في أولي مباريات المنتخب المصري في بطولة العالم للناشئات المقامة حاليًا بالمجر.

وظهر منتخب مصر بصورة مشرفة وقدم أداء راق استحق عليه الفوز بجدارة بثلاثة أشواط نظيفة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في تجهيز ناشئات مصر قبل البطولة بشكل مميز.

وكان مجلس الإدارة قد كلف شوكت صابر عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب الناشئات تحت ١٩ سنة المشارك في بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من ٣٠ يوليو الجاري وحتى ١٢ أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويقود منتخب الناشئات جهاز فني مكون من: الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عامًا على المنتخب ومحمد مهران مديرًا فنيًا ويسرا وعبد الكريم مدربًا عاما وأحمد سعد مدربًا والدكتور روض عيد طبيبًا للمنتخب.

من جانبه أكد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ان مجلس إدارة برئاسة المهندس ياسر نجح في تجهز منتخبي الناشئات والشابات قبل مشاركتهما في بطولتى العالم بالمجر والمكسيك.

واعرب عابد عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي وصل إليه منتخب مصر مؤكدًا أن مجلس الإدارة يسير في الطريق الصحيح ويعمل بقوة لتصحيح المسار والعودة بالمنتخبات الوطنية للمنافسة العالمية.