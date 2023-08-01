حاكم دبي: ستبقى مصر هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مصر ستبقى المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، مثمنًا مشاركة 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي.

وقال “بن راشد” عبر "تويتر": احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة، ستبقى مصر العروبة، مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف، حفظ الله مصر، وشعبها وقيادتها.

وأحرز الطالب محمد وليد صفر عبداللطيف لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 15335747 طالبًا وطالبة، منهم 12546 طالبًا وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 26465 مدرسة وتحت إشراف 37220 مشرفًا ومشرفة شاركوا في تصفيات الدورة السابعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وتنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015 بتوجيهات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".

وجاء الإعلان عن فوز الطالب محمد وليد صفر عبداللطيف من الصف الثالث الإعدادي في مدرسة الكفر الشرقي الإعدادية من محافظة كفر الشيخ باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته القاهرة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، ومندوبتها الدائمة في جامعة الدول العربية، والدكتور عبدالكري مسلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"،ومشاركة مسؤولين وتربويين قائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين في المنافسات.

كما شهد الحفل الختامي، تتويج خالد بدر الدين فكرون بلقب المشرف المتميز من منطقة كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه من منطقة المنيا التعليمية بلقب المدرسة المتميزة، في حين حصد المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، الطالب عبد الله عمار محمد السيد من الصف الثاني الثانوي في مدرسة أنشاص الثانوية التابعة لمحافظة الشرقية.

وشهدت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة، كما تمت إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول.

وأكدت السفيرة مريم الكعبي أن دولة الإمارات عملت منذ تأسيسها على بناء الإنسان،والاستثمار في الجانب المعرفي، وهي تواصل اليوم كتابة الإنجاز وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأجيال العربية الجديدة ومكانة لغة الضاد، ترجمة لرؤى الشيخ محمدبن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضافت: "نشعر اليوم بالفخر ونحن نرى ملايين الطلاب والطالبات العرب يتسابقون للمشاركة في منافسات تحدي القراءة العربي، ما يعزز ثقتنا جميعًا بقدرة بلداننا العربية وأجيالنا الصاعدة على استئناف الحضارة العربية وبناء مستقبل مشرق يليق بتاريخنا العريق".

وثمنت السفيرة مريم الكعبي عاليًا المشاركة القياسية لطلاب وطالبات مصر في الدورة السابعة، معتبرة أن هذا الزخم يمثل نجاحًا جديدًا لمصر ولمبادرة تحدي القراءة العربي، ولكل معني بالشأن المعرفي والثقافي.

وهنأت سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، جميع الفائزين والمشاركين، وأولياء أمور الطلبة ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية وجميع المسؤولين والجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة السابعة.