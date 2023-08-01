سموحة يبدأ الإعداد للموسم الجديد ٥ أغسطس

أستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على بدء إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد،يوم ٥ أغسطس الجاري ،على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

في سياق متصل ،قام أحمد سامي ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بتجهيز الأسماء التي يتم تسجيلها في القائمة الأولى للفريق السكندري ،وإرسالها مع الجهاز الإداري لاتحاد الكرة .

وقام الجهاز الإداري للفريق عن طريق عبد البارى المليجى مدير شئون اللاعبين وعادل محجوب المدير الإدارى بإبلاغ جميع اللاعبين بموعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسيتم الإعلان غدًا عن القائمة الأولى للفريق وإعلان الصفقات الجديده السبت المقبل.