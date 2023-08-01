ورش كوم أبو راضى.. قصة نجاح لتوطين صناعة النقل في مصر

تعد ورش كوم أبوراضى إحدى قصص النجاح فى التصنيع المحلى لصناعة النقل، حيث تقام على مساحة حوالى ٧٥ فدانا وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة لعربات القطارات «عمرة عمومية – متوسطة» لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الإسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها ١٤٤٩ «مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال».

وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضى بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وتقوم ورش كوم أبو راضى بتطوير عدد ١٠ أستوكات إسبانى، الأستوك مكون من «٤ أولى + عربة بوفيه +٦ ثانية».

كما تقوم الورشة حاليا بتطوير ١٧٥ عربة عادية إلى عربات تحيا مصر وتم إنجاز ١٢٠ عربة حتى الآن ويبلغ متوسط إنتاج الورشة الشهرى من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات حوالى ١٢٠ عربة شهريا منها عدد ١٠ عربات تحسين وعدد ١٠ عربات تطوير.

نهوض ملحوظ

وفى هذا الشأن، قال مسئول بهيئة السكة الحديد ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ، إن الفترة الأخيرة تشهد نهوضا ملحوظا بالتصنيع المحلى للوحدات المتحركة وبخاصة عربات القطارات التى أصبحت تصنع فى مصر بالكامل وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف: «المهندس والعامل المصرى فى السكة الحديد يملكون من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم لإقامة صناعة لكل ما يلزم السكة الحديد إذا توفرت لهم الإمكانيات اللازمة لهذه الصناعة، بل ولن يقتصر الأمر على صناعة العربات والقطع المتحركة الخفيفة بل سيمتد الأمر إلى صناعة المعدات الثقيلة والجرارات، فالمهندس المصرى قادر إذا توفرت له تكنولوجيا التصنيع والمكونات الأساسية للآلات المشغلة لجرارات القطارات على تصنيع واحدة من أكثر جرارات القطارات كفاءة».

وتابع، أن هيئة السكك الحديدية أمامها فرصة لا تعوض وهى تطوير آليات عمل ورفع كفاءة العمال عن طريق التدريب الجيد على النظم التكنولوجية الحديثة فى صيانة وتشغيل جميع قطاعات الهيئة من قطارات ومحطات ومزلقانات، والعامل المصرى قادر حال حصوله على التأهيل الجيد أن يصنع المعجزات، فتوطين صناعة القطارات والقطع المتحركة وتصنيعها محليا هو أمل كبير لكل مصرى ولكل عامل فى هيئة السكك الحديدية.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية السابق، إن السكة الحديد كانت ولا تزال تولى اهتماما كبيرا بتطوير الكوادر البشرية التى تشكل ٨٠٪ من القوام الأساسى للهيئة، لذلك تعمل الهيئة على التوسع فى تطوير العنصر البشرى عبر دورات تدريبية متواصلة من أجل تحسين القدرة والخبرات، أو تأهيل من أجل الإحلال والتجديد.

وأضاف نوار فى حديثه لـ«البوابة» أن السكك الحديدية عانت لسنوات من انعدام التطوير مما جعل قطاعات كبيرة من السكك الحديدية متهالكة، إلا أن فى السنوات الأخيرة بدأت الدولة اعتماد الميكنة وكهربة الإشارات، بعد أن اقتصر التطوير طوال سنوات على ازدواج الطريق من أسيوط وحتى أسوان، مشددا على أن القيادة السياسية تهتم بالسكة الحديد، ضمن خطة أكبر لتطوير وسائل النقل والشبكة القومية للطرق، واتضح ذلك عبر الكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتدعيم أسطول السكة الحديد وضخ استثمارات فى قطاع النقل.



إنفوجرافيك.. ورش كوم أبو راضى قصة نجاح مصرية