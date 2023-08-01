"عبدالغفار": 100 يوم صحة تجوب كافة ربوع مصر لتقديم الخدمات الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة، استفاد منها أكثر من 13 مليون، من خلال الخدمات الطبية المقدمة في كافة التخصصات.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكافة المخاطر والأمراض التي تواجه المواطنين.

وتابع: نستهدف أن تصل مبادرة 100 مليون صحة لـ100 مليون خلال المدة المعلنة، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، لذا عقب انتهاء المحددة لمبادرة مبادرة 100 يوم صحة، وسيتم تجديدها مرة أخرى.

وأوضح عبدالغفار، أنه خلال الأيام المقبلة، ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ من 2005، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية لهذا الأمر وتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء على فيروس سي حتى أصبحت مصر خالية من الفيروس.

وناشد عبدالغفا، المواطنين بالذهاب لقوافل مبادرة 100 يوم صحة والحصول على الخدمات الطبية المقدمة.